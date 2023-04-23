Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan törenle kutlandı

Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan törenle kutlandı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Gölbaşı Özer Salik İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, daha sonra halı sahada devam eden törende, yaşanan depremler dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da buruk kutladıklarını söyledi.

Özdemir, deprem sonrası ilçeyi yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Tören, öğrencilerin çeşitli gösterilerinin ardından tamamlandı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel

23 Nisan Hisarcık Gölbaşı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title