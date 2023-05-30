Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gölbaşı ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

Gölbaşı ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koordinasyon toplantısı yapıldı. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan başkanlığında, ilçe AFAD Kriz Merkezi'nde AFAD operasyon yöneticileri ve kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan başkanlığında, ilçe AFAD Kriz Merkezi'nde AFAD operasyon yöneticileri ve kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında yürütülen çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin bilgilerin yer aldığı sunum eşliğinde, ilgili kurum ile kuruluşların verdikleri hizmetler ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası fikir alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarık Buğra Adıyaman Seyhan AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title