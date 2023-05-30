Gölbaşı ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan başkanlığında, ilçe AFAD Kriz Merkezi'nde AFAD operasyon yöneticileri ve kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında yürütülen çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin bilgilerin yer aldığı sunum eşliğinde, ilgili kurum ile kuruluşların verdikleri hizmetler ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası fikir alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN