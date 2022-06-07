Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Haberler

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı içinde yapılan ürünler, yıl sonu sergisinde tanıtıldı. Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı içinde yapılan ürünler, yıl sonu sergisinde tanıtıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinde açılan sportif, kültürel, meslek edindirme, müzik, resim ve sosyal kurslarla ilçenin insanına hizmet verdiğini kaydetti. Düzenlenen programda el sanatları, dikiş-nakış, giyim teknolojileri, yağlı boya, ahşap yakma sanatı ve folklor gösterilerinin sergilendiği etkinlikte, müzik dinletisinin yanı sıra eskrim ve muay thai gösterisi yapıldı. Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, stantları gezerek kursiyerlerin hazırladıkları çalışmaları inceledi. Programa Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile vatandaşlar katıldı. AA / Emin Tezerdi - Güncel Demokrasi Güncel Haberler

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