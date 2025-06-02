Gölbaşı Gölü'nde Su Sümbülü Temizliği Başlatıldı

Gölbaşı Gölü'nde Su Sümbülü Temizliği Başlatıldı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenen sulak alanda su sümbüllerinin temizlenmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. Amfibi araçlarla gerçekleştirilen temizlik, göl yüzeyi sümbüllerden arınana kadar devam edecek.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri, belediye ekiplerince temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölde temizlik çalışması başlatıldı.

Gölü amfibi araçlarla inceleyen ekipler, istilacı türlerden olan su sümbüllerini topluyor.

Çalışmalar, göl yüzeyi sümbüllerden arındırılıncaya kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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