Gölbaşı Emniyet Müdürü Gül'den Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret - Haberler

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Gölbaşı Emniyet Müdürü Gül'den Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Gölbaşı Emniyet Müdürü Gül'den Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı'yı ziyaret etti.

AYRANCI, KARAMAN (AA) - Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı'yı ziyaret etti.

İhsan Ayrancı, ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, Türk Polis Teşkilatı'nın huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu söyledi.

Polisin suçun önlenmesi noktasında da önemli bir görev ifa ettiğini dile getiren Ayrancı, "Buradaki amaç, hiçbir tehdide boyun eğmeden, her daim vatandaşlarımızın barış, kardeşlik, huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak olmuştur. Kahraman Türk polisimizin Polis Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Gölbaşı, Ayrancı, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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