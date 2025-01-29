Üye Girişi
Haberler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı

Gölbaşı Demir Yolu Hattı Onarımında Sona Gelindi

Gölbaşı Demir Yolu Hattı Onarımında Sona Gelindi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında yüzde 95'e ulaşıldı. Mayıs sonu itibarıyla hattın yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında sona gelindi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 5. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesindeki rayların onarımının yüzde 95'i tamamlandı.

Depremde hasar gören tarihi öneme sahip Gölbaşı Tren İstasyonu ve eklentilerinde ise restorasyon çalışmaları sürüyor.

Hattın yeniden faaliyete geçmesiyle bölgedeki yük ve yolcu taşımacılığı eski hareketliliğine kavuşacak.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören demir yolu hattındaki onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'i birbirine bağlayan demir yolu hattında hem yük hem de yolcu taşımacılığının, çalışmaların ardından yeniden başlayacağını belirten Seyhan, bölgenin özellikle maden ve yük taşımacılığı açısından büyük öneme sahip olduğunu aktardı.

Seyhan, "İstasyonumuz ilçemizde tarihi bir öneme de sahip. İlçenin kuruluşundan bu yana varlığını sürdürmüş ve ilçemiz de bu istasyon etrafında gelişerek büyümüş." diye konuştu.

Mayıs ayı sonunda taşımacılığın başlaması planlanıyor

Raylarda hummalı bir çalışma olduğunu aktaran Seyhan şöyle konuştu:

"Burada şu an zarar gören Malatya ve İskenderun arasındaki rayların hummalı bir şekilde onarım çalışması yapılıyor. Şu an yüzde 95'lik bir fiziki tamamlama söz konusu. Aynı zamanda istasyon binamız ve 5 tane daha eklentisi mevcut. Onların da şu an restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bu restorasyon çalışmalarımızı da inşallah nisan ayı sonu gibi bitirmeye hedefliyoruz. Rayların onarımının tamamlanmasıyla mayıs ayı sonu gibi burada tekrardan trenler yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı hizmetine devam edecek."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
img

Bir belediyeye daha kayyum atandı
img

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
img

Barış Pehlivan'a bir eleştiri de Fatih Altaylı'dan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.