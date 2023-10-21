Gölbaşı'da Filistin İçin Kermes Düzenlendi

Gölbaşı ilçesinde geliri Filistin'e bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

İHH Ankara Şubesi Gölbaşı Temsilciliği Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gölbaşı Sanat Sokağında organize edilen kermeste kadın kolları üyeleri ve gönüllülerinin yaptığı gıda ürünleri ile hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste elde edilen gelir, saldırılardan zarar gören Filistin'deki sivillere ulaştırılacak.

İHH Ankara Şubesi Gölbaşı Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Saliha Odabaşı "İHH Ankara Şubesi Gölbaşı Temsilciliği yeni faaliyete başladı. Gölbaşı Temsilciliği Kadın Kolları Başkanlığı olarak teşkilatlanmamızı tamamlayarak ilk olarak Filistin için hayır kermesi düzenledik." dedi.