Gölbaşı Belediyesi Deprem Bölgesinde Görev Alan Personeli Teşekkür Belgesiyle Onurlandırdı

Gölbaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev alan çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim etti. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, bölgeye ilk hareket eden belediye ekiplerinin Gölbaşı Belediyesi ekibi olduğunu belirtti ve çalışanlara teşekkür etti.

Gölbaşı Belediyesinde, deprem bölgesinde görev alan belediye çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev alan personel katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, depremin hemen ardından Gölbaşı Belediyesi ekibinin bölgeye ilk hareket eden belediye ekiplerinden olduğunu söyledi.

Bölgede, Ankaralı olarak gururla çalıştıklarını anlatan Tanrıverdi, "Gecelerini gündüzlerine katan ve orada bizi temsil eden arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gölbaşı Belediyesi mesai arkadaşlarım özerine düşen her şeyi yapıyorlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından deprem bölgesinde görev alan personele, teşekkür belgesi verildi.