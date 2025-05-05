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Gölbaşı Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Gölbaşı Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
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Gölbaşı Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısında kurban kesim ve satış yeri olarak kullanılan alanın ASELSAN'a tahsisi ve yeni bir kesim alanı için yapılan girişimleri değerlendirdi.

Gölbaşı Belediye Meclisi, mayıs ayı ilk toplantısını yaptı.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, mecliste yaptığı konuşmada daha önce kurban kesim ve satış yeri olarak kullanılan alanın ASELSAN'a tahsis edildiğini hatırlatarak, alanın boşaltıldığını ve yeni bir kesim alanı için girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Haymana yolu üzerinde, besicilerin kolay erişebileceği, vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir alan belirlemeyi planladıklarını belirten Odabaşı, sürecin tüm kurumların iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
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