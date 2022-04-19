Gölbaşı Belde Belediyesi araç filosuna halk otobüsü ekledi

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, toplu taşımada kullanılmak üzere halk otobüsü aldı.

Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç, belediyenin araç filosuna halk otobüsü ekleyerek ulaşımda kaliteyi artırdıklarını söyledi.

Gölbaşı halkına en güzel hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını belirten Avunç, "Belde halkının faydalanması amacıyla belediyeye yeni bir otobüs satın aldık. Belde sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum. 60 kişi kapasiteli otobüs, Güroymak-Gölbaşı arasında hizmet verecek." diye konuştu.

Vatandaşlar ise beldeye halk otobüsü getirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.