Gölbaşı Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 75'e Yükseldi

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerini sulamak için, Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı, geçen yaz kurudu. Uludağ ve Katır dağlarından akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan barajda yaşanan kuraklık, yağışların artması ve Uludağ eteklerindeki karların erimesiyle son buldu. Bursa Ovası'nın büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 75'e yükseldi. 6 ay önce koyun otlatılıp, sebze ekilen ve otomobille gezilen 3 bin dönümlük alan, yeniden tekneyle açılıp balık tutulabilecek seviyeye yükseldi. Barajın doluluk oranı dronla havadan görüntülendi.

'BARAJIMIZIN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR'

Göletin havzası kil dolu olduğu için olduğundan fazla dolu göründüğünü söyleyen ve zemin temizliği yapılmasıyla su seviyesinin daha da artacağını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Gölbaşı Barajı'nın sorunlarını biz yıllardır dile getiriyoruz. Gölbaşı Barajı'nın mili yüksek olduğu için su seviyesi daha dolu gözüküyor. Barajımızın alt zemininin tahliye edilip, ardından temizliğinin yapılması gerekiyor. Böylelikle daha çok su depolayıp, çiftçilere katkı sağlayacaktır. Orası bizim sulama sistemimiz. Bizim için çok önemli bir değerdir. Tarım 24 saat bakım isteyen bir iştir" dedi.