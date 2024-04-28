Üye Girişi
Haberler

Gölbaşı Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği'nden Tatbikat

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği (ADAK) ekipleri, yeni katılan gönüllülere arama kurtarma eğitimi kapsamında tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, kentte meydana gelen afet sonucunda yaralı olarak kalan bir vatandaşın kurtarılması senaryosu üzerinde çalışıldı.

Gölbaşı Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği (ADAK) ekipleri, yeni katılan gönüllülere arama kurtarma eğitimi kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Teorik ve uygulamalı olarak verilen arama ve kurtarma eğitimlerinin ardından kapsamlı bir tatbikatı yapıldı.

Gölbaşı'nda atıl durumda olan bir binada gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği, kentte meydana gelen afet sonucunda binada yaralı olarak kalan vatandaşın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, yaralı vatandaşı kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Tatbikat sonrası açıklama yapan ADAK Derneği Başkanı Suat Mert, "ADAK 2020 yılında Gölbaşı'nda kuruldu. Ankara'nın 25 ilçesi içerisinde yerel olarak kurulan tek arama kurtarma ekibiyiz. Gölbaşı'nda oluşabilecek afet ve acil durumlara müdahale etmek amacıyla kurulan ekibimiz, 6 Şubat depremiyle birlikte farklı bir boyuta geçti. Daha çok kentsel arama kurtarmalara yöneldik. Şu anda burada yapılan tatbikat ve eğitimde de ekibimize yeni katılan arkadaşlarımıza kentsel afetlerde karşılaşa bilecekleri durumlara ilişkin teknik eğitim verilmektedir. Başarılı bir tatbikat oldu." dedi.

ADAK Dernek Başkanı Mert, son olarak ekiplerin deprem ve afetlere hazır olması için eğitim tatbikatların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi? Kapıcılar Kralı ne zaman nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE! 28 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İYİ PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU? Meral Akşener'in yerine kim geçti? Eski Fenerbahçe yıldızı Papiss Cisse kaç TL'ye futbol oynuyor? Beşiktaş neden kırmızı kart yedi? #9917 Beşiktaş sahada neden 10 kişi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title