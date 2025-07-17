Golan Tepeleri'nden Suriye'ye Geçen Dürzilere Yönelik Hareketlilik Sürüyor

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinden Suriye'ye geçen çok sayıda Dürzi'nin hala dönmediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail işgali altında yaşayan onlarca Dürzi'nin hala Suriye'de olduğu, onlarca Suriyeli Dürzi'nin ise işgal altındaki Golan Tepelerine geçtiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye ile Golan Tepelerinden karşılıklı geçişleri engellemek adına bölgeye yerleştirilen bariyer ve çitlerin güçlendirileceği vurgulandı.

Açıklamada, onlarca Dürzi'nin geri getirildiği ancak Suriye içlerine ilerleyen çok sayıda Dürzi'nin dönmesi için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail basını, dün yaklaşık 1000 Dürzi'nin Golan Tepelerindeki çitler ve bariyerleri aşarak Suriye içlerine ilerlediğini yazmıştı.

İsrailli Dürzi milletvekili de Suriye'ye girenler arasında

İsrail işgalindeki Golan Tepelerinden Suriye'ye giren Dürziler arasında İsrail Meclisi milletvekillerinden Afif Abed'in de bulunduğu kaydedildi.

Likud Milletvekili Abed adına yapılan açıklamada, milletvekilinin, Suriye'de Dürzi akrabalarının acı çekmesine seyirci kalamadığı için işgal altındaki Golan Tepelerinden Suriye'ye girdiği belirtildi.

İsrail güçlerine yardımcı olmak ve Suriye topraklarında ilerleyen Golan Dürzilerini İsrail'e dönmeye ikna etmek için Suriye'de kalmaya devam ettiği öne sürülen Abed'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sürekli temas halinde olduğunu ifade edildi.

İsrail işgalindeki Golan'da hareketlilik yaşanıyor

Dürzi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Golan Tepelerine bağlı Mecdel Şems beldesindeki Süveyda'da çıkan olaylar sonrası hareketlilik devam ediyor.

Suriye'deki Dürzi akrabalarına destek için çitlerin hemen yanında protestolar düzenleyen grubu İsrail askerlerinin engellemekte güçlük çektiği görüldü.

Ara ara çitleri ve bariyerleri aşan Dürzi protestocular, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki tampon bölgeye geçti.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.