GÖL MANZARALI LAVANTA BAHÇESİ HAYRAN BIRAKIYOR - Haberler

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GÖL MANZARALI LAVANTA BAHÇESİ HAYRAN BIRAKIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR'daki Lisinia Doğal Yaşam Merkezi'nde bulunan Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçesi görenleri hayran bırakıyor.

BURDUR'daki Lisinia Doğal Yaşam Merkezi'nde bulunan Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçesi görenleri hayran bırakıyor.

Burdur'un Karakent köyü yakınlarında bulunan Lisinia Doğal Yaşam Merkezi'nin yanında bulunan Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçesinde açan lavantalar, Burdur Gölü manzarası ile eşsiz bir güzellik oluşturuyor. Vatandaşlar mor, beyaz ve mavi renklerin armonisinde doyumsuz vakit geçiriyor.

Isparta'dan gelen İlhan Kaya, "İlk defa buraya geldim. O kadar harika bir manzara. Yeşil bir tarafta, mavi bir tarafta ikisinin ortasında lavanta bahçeleri. Kokusu zaten yaklaştığınız zaman burnunuza çalınmaya başlıyor. Herkesin gelip görmesinde bence fayda var. Burası doğa değil aslında doğanın sanata dönüşmüş hali desek doğru olur. Çünkü her baktığınız yer aslında bir resim tablosunu andırıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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