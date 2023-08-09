ABD'nin Florida eyaletinde kayıp vakaları araştıran özel dalgıç ekibi, tarama yaptığı Doral Gölü'nün dibinde 32 araç buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ve itfaiye ekipleri şu ana kadar 4 aracı gölden çıkarırken, 2 aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

- Göl dibinde 32 araç bulundu

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde kayıp vakaları araştıran özel dalgıç ekibi, tarama yaptığı Doral Gölü'nün dibinde 32 araç buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ve itfaiye ekipleri şu ana kadar 4 aracı gölden çıkarırken, 2 aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Doral Gölü'ne giren dalgıç ekibi, kayıp bir vakayla ipuçları yakalamaya çalışırken araç mezarlığı tespit etti. Gölün dibinde 32 araç olduğunu belirleyen dalgıçlar, polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekibi, itfaiyeyle birlikte araçları gölden çıkarmak için çalışma başlattı. Şu ana kadar 4 araç vinç yardımıyla gölden çıkarıldı. Miami-Dade Polis Sözcüsü Alvaro Zabaleta, gölden çekilen ilk aracın 2002 model ve çalıntı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zabaleta, "Terk edilmiş araçlar, onlardan kurtulmak istediler ya da çalınıp göle atıldılar" diye konuştu. Doral Polis Şefi Edwin Lopez ise, "Gölden çıkarılan ilk araç 2002'de, ikinci araç ise 90'ların sonunda çalınan bir araçtı. Bu araçların herhangi bir suçla bağlantılı olabileceği gerçeğini göz ardı etmiyoruz ve dedektiflerimiz buna hazırlıklı" ifadelerini kullandı.

Araçları bulan özel dalgıç Ken Fleming ise yerel medyaya verdiği röportajda, "Kayıp kişilerle ilgili çözülememiş vakaları inceliyoruz. Birden fazla aracın olduğu böyle bir yer keşfettiğimizde bu durum, araçların elden çıkarıldığını ve kolluk kuvvetlerinden saklanan bir suç eylemi olduğunu gösteriyor" dedi.

Araçların tamamının çekilmesinin ardından geniş çaplı soruşturma yürütüleceği belirtildi.