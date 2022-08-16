GÖKYÜZÜNDEN SALDA GÜZELLİĞİ
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, yamaç paraşütü yapanların kamerasıyla havadan görüntülendi.
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, yamaç paraşütü yapanların kamerasıyla havadan görüntülendi.
Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün muhteşem güzelliği, Burdur Yamaç Paraşütü Kulübü üyelerinin uçuş yaptıkları sırada cep telefonu kameralarına yansıdı. Yeşilova Kaymakamlığı'ndan alınan özel izinle yapılan uçuşta paraşütçüler, Salda Gölü sahiline iniş izni olmadığı için sahile uzak bir alana iniş yaptı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel