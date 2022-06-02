Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu - Haberler

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Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kütahya'da akşam saatlerine doğru başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Acem ve Yellice Dağları eteklerinde etkili olan şimşekler bir saat sürdü. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.

(Hüseyin Can Aksu - İHA)

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