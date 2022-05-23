Gökyüzü uçurtmalarla rengarenk oldu - Haberler

Keşan Belediyesi 1. Uçurtma Şenliği'nde 4 bin kişi keyifli bir pazar günü geçirdi

Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı'nda 22 Mayıs 2022 Pazar günü yapılan ve 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen ve 4 bine yakın çocuk, genç ve aileleri katıldı.

Keşan Belediyesi olarak çocukların aileleri ile keyifli bir Pazar günü geçirmeleri için güzel bir etkinlik planladıklarını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Çocuklarımız uçurtma şenliğimizde mutlu bizler de mutluyuz.Keşan semaları binlerce uçurtmayla renklendi. Çocuklarımız hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı. Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde düzenlediğimiz Keşan 1. Uçurtma Şenliği'nde çocuklarımız ve aileleriyle çok keyifli dakikalar geçiriyoruz. Rengarenk uçurtmaların yer aldığı şenlikte çocukların dışında kendini çocuk hisseden tüm anne baba ve gençler de uçurtma uçuruyorlar." dedi.

Uçurtmaların Keşan Belediyesi'nden gönüllerince uçurtup eğlenmesi de çocuklardan olan şenlikte ayrıca, şişme oyun gruplarında canlı langırtla doyasıya keyifli zamanlar geçirildi.

Etkinlik sonrasında ON AİR Müzik Grubu alanda bulunanlara müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinliği çok beğendiklerini dile getiren çocuklar ve aileleri önümüzdeki süreçte bu tür etkinliklerin devamının yapılmasını istedi ve Keşan Belediyesi'ne ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Şenlikte, KEHAYKO da tanıtım stantı açtı.

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