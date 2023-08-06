Gökyüzü meraklıları, Antalya Saklıkent'te buluşacakTürkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu sene 10-13 Ağustos tarihleri arasında yine Antalya Saklıkent'te düzenlenecek.

Gökyüzü meraklıları, Antalya Saklıkent'te buluşacak

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu sene 10-13 Ağustos tarihleri arasında yine Antalya Saklıkent'te düzenlenecek. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılacak.

İlk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda 25'inci kez gerçekleştiriliyor. Astronomi meraklıları, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme ve Türkiye'nin aktif haldeki en büyük gözlemevi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG) Yerleşkesi'ni gezme fırsatı bulacak.