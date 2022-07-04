Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi

VAN'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılan vatandaşlar, alana kurulan teleskoplardan ayı, gezegenleri, yıldızları inceledi.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı'nda başlayan etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Deneyap Atölyelerini' ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi. Etkinliğe çocuklarıyla gelen aileler, çeşitli bilimsel etkinliklere katıldı. Alana kurulan teleskoplardan gökyüzünü inceleyip astronomi çalışmalarına ilişkin uzmanlardan bilgi aldı. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik, yarışma, konser ve gök bilimi konularındaki faaliyetlerle 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ebru Demirci (38), eşi ve çocuklarıyla birlikte kamp yapmaya geldiklerini belirterek, "Eşim katılım sağlamıştı onun aracılığıyla geldik. Çocuklarla etkinliğe katıldık. Van için çok iyi bir etkinlik. Bize de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.