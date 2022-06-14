'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' Zerzevan Kalesi'nin cazibesini artırdı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ne ziyaretçi ilgisi, 2 yıl üst üste gerçekleştirilen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" sayesinde arttı.

Bu yıl ikincisi, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" bölgenin turizmine de olumlu katkı sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla 9 Haziran'da açılışı yapılan ve 4 gün süren etkinlik 7'den 77'ye her yaştan vatandaşı tarihi kalede buluşturdu.

Tarihi ve zengin kültürü ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne adını yazdıran Zerzevan Kalesi, sadece "halk günü"nde 5 bin gökyüzü meraklısını buluşturdu.

Tarihi kaleye olan ilgiyi katbekat artıran etkinlik sayesinde bu yıl ziyaretçi sayısında büyük oranda artış bekleniyor.

Yıl sonuna kadar 500 bin ziyaretçi hedefi

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gökyüzü gözlem etkinliklerinin tarihi kalede yapılmasının büyük anlamı olduğunu söyledi.

Kutsal Mithras'ın bulunduğu yerde astronomi faaliyetlerinin yapılmasının önemine işaret eden Coşkun, "Mithras'ta duvarlara işlenen birçok motif gökyüzü, gezegenler ve yıldızlarla ilgili. Mithrasçıların hepsinin astronom ve uzay bilimci olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu şenliklerin burada yapılması önemli bir anlam ifade ediyor." dedi.

Coşkun, etkinliğin 4 gün boyunca devam ettiğini, 3 gece saat 20.00'den sabah 04.00'e kadar gökyüzü, yıldızlar, gezegenler ve galaksilerin izlendiğini ifade ederek, uzmanların katılımcılara bilgi verdiğini, bununla beraber birçok etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Bu durumun Zerzevan Kalesi'nin bilinirliğine büyük katkısı olduğunu anlatan Coşkun, "Geçen yıl pandemi olmasına rağmen gökyüzü şenliklerinden sonra kaleye ziyaretçi sayısı 2 kat arttı. Bu yıl da 3-4 kat artacağını düşünüyoruz. Bu durum kalenin bilinirliği, bölge ve kent turizmi açısından çok önemlidir." diye konuştu.

Coşkun, geçen yıl pandemi olmasına rağmen kaleyi 273 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getirerek, bu yılın 5 ayında 150 bin rakamını geçtiklerini, yıl sonuna kadar 500 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

"Sadece Zerzevan için bölgeye gelen turlar var"

Kalede 12 ay boyunca kazı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Coşkun, "Önümüzdeki yıldan sonra her yıl en az 1 milyon ziyaretçi Zerzevan Kalesi'ne gelecek. Hem gökyüzü şenliklerinin yapılması hem de kalenin önemli bir destinasyon olması bölge ve Diyarbakır turizmini kat kat artıracaktır. Sadece Zerzevan için bölgeye gelen turlar var. Hafta sonları bazen 25 tur otobüsü kaleye geliyor. Bu da kalenin bütün tur programlarına eklenmesi noktasında önemli bir veri." ifadelerini kullandı.

"İlgi artarak devam ediyor"

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinden kıdemli uzman astronom Kadir Uluç ise gözlem etkinliklerini 25 yıldır yaptıklarını ve Türkiye'nin her yerine yaymayı planladıklarını belirtti.

Geçen yıl Zerzevan Kalesi'nde etkinlik yaparak ilk adımı attıklarını ifade eden Uluç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl etkinlikte 500 katılımcıyı ağırladık. Diyarbakır halkıyla birlikte 3 bin rakamını yakalamıştık. Burada arkeolojik bir yapı içeresindeyiz ama arkeologlarla, astronomlar aynı şeyi yapıyoruz. Bizler yıldızlara baktığımızda geçmişi görüyoruz. Arkeologlar da toprağı kazarak geçmişi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla konsept açısından birbirine uyan iki bilim dalı. Onun için Zerzevan Kalesi bizim için biçilmiş kaftan. Bu yıl etkinlikte astronomlar tarafından gök bilimi sevdalılarına gün boyu sürekli astronomiyle ilgili eğitimler verildi. Çocuklara yönelik ise astronomi atölyeleri düzenlendi. Gece 30 teleskopla gökyüzü izlendi."

Uluç, katılımcı sayısının her yıl katlanarak arttığına dikkati çekerek, "Halk ziyaretiyle sayı geçtiğimiz yıl 3 binin üzerinde iken bu yıl 5 bini geçti. Diyarbakır'ın ilgisi artarak devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu rakamın çok daha artacağını umut ediyoruz. İnsanların teleskopla gezegenleri gördüklerinde çok heyecanlandıklarını ve çığlık atanları gördüm. Ağlayanı bile gördüm. Bu durum gökyüzü gözlem etkinliklerini çok cazip ve keyifli hale getiriyor." diye konuştu.