Gökyüzü akrobasi timi "Romanya'nın Şahinleri" ülke ülke dolaşarak adrenalin yaşatıyor

Romanya'da 2007 yılında kurulan ve 5 uçaktan oluşan "Hawks of Romania" (Romanya'nın Şahinleri) akrobasi gösteri ekibi, çok beğendikleri Türkiye'de 3'üncü gösterilerini yapmanın heyecanını yaşıyor.

Romanya Hava Kulübü bünyesinde ülkenin Ulaştırma Bakanlığı desteğiyle 2007 yılında kurulan sivil akrobasi gösteri ekibi "Hawks of Romania", ülke bayrağının renkleriyle boyanmış 4 Extra 300L ve bir Extra 330SC uçağından oluşuyor.

Bir kadın pilotu da bünyesinde barındıran 12 kişilik Romanya ekibi, Çin'den Bulgaristan'a, Romanya'dan Macaristan'a kadar birçok ülkede gösteriler sunduğu gösterilerine ülke ülke dolaşarak devam ediyor

Türkiye'de de İzmir ve Balıkesir'de gösteri yapan "Romanya'nın Şahinleri", Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde başlayan ve 17'Eylül'e kadar sürecek Sivrihisar Hava Gösterileri'nde gökyüzünü renklendiriyor.

Havacılık sevdalıları için solo ve grup gösterileri sunan "Hawks of Romania" ekibinin lideri ve Romanya'nın en deneyimli pilotlarından biri olan George Rotaru, AA muhabirine, Türkiye'de yıllar önce yaptıkları bir gösteride Türk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile tanıştıklarını belirterek, onun daveti üzerine bu sene Sivrihisar Hava Gösterileri'nde bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

"Türkiye'yi çok seviyoruz ve burada olmaktan mutluyuz"

Romanya'nın milli akrobasi takımı olduklarını anlatan Rotaru, şöyle konuştu:

"5 pilot ve 7 teknisyenden oluşan bir ekibiz. Dünyanın birçok ülkesindeki hava gösterilere ve yarışmalarına katıldık. Ülkemizi temsil etmek üzere, Çin, Kore, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye'nin da aralarından bulunduğu birçok ülkede bulunduk. Türkiye'de Balıkesir'in Edremit ve İzmir'in Selçuk ilçelerinde gösteriler yaptık. Türkiye'yi çok seviyoruz ve burada olmaktan mutluyuz."

Rotaru, bugün ve yarın Sivrihisar Hava Gösterileri'nde uçuş akrobasisi ve solo uçuşlar yapacaklarını anlattı.

Türkiye'de hava gösterilere yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Rotaru, "Sivrihisar ilçesinde de birçok güzel uçak, harika gösteriler sunuyor. Biz de bu güzel gösteride olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ü Bükreş'te düzenlenen hava gösterilerinde izleme fırsatı buldum. Onların gösterilerini çok beğendim. Türk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'i de daha önce izledim. Onun gibi bir kadın akrobasi pilotu olan Andreea Banesaru'ya ekibimizde yer veriyoruz." ifadesini kullandı.

"Gökyüzünde kendimi çok özel ve özgür hissediyorum"

Hawks of Romania ekibinin 23 yaşındaki kadın pilotu Banesaru da 16 yaşından beri uçuş yaptığını ve ilk gösterisini de bu yıl Bükreş Uluslararası Hava Gösterilerinde gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Herkesin havadaki gösterisinde nasıl hissettiğini sorduğunu belirten Banesaru, "Gökyüzünde kendimi çok özel ve özgür hissediyorum. Takımdaki tek kadın pilot olmam özel bir duygu yüklüyor. Türkiye'de ilk kez bulunuyorum. Çevrenin güzelliği beni kendine çekti. Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Andreea Banesaru, herkesi hava gösterilerini izlemek için Sivrihisar'a davet etti.