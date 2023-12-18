Üye Girişi
Haberler

Göktürk-2 Uydusu Dünyanın Etrafında 60 Bin Tur Attı

Güncelleme:
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı, Çin'den uzaya fırlatılan Göktürk-2 uydusunun 11. görev yaşını kutladı. Uydu, 11 yıl boyunca dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 yıl önce uzaya yollanan GÖKTÜRK-2 uydusunun, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çektiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız GÖKTÜRK-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, GÖKTÜRK-2'nin özelliklerinin bulunduğu görsele de yer verildi. Buna göre, GÖKTÜRK-2 ile dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntü alınabiliyor. 18 Aralık 2012'de Türkiye saati ile 19.12'de Çin'den uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince 7 gün 24 saat komuta ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title