Göksun-Kayseri kara yolu kar yağışı nedeniyle tır ve çekiciler için ulaşıma kapandı
Göksun-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve çekiciler için ulaşıma kapandı. Kar lastiği bulunan binek araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Göksun- Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve çekiciler için ulaşıma kapandı.
Göksun-Kayseri kara yolunda, şiddetli kar yağışı nedeniyle tır ve çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.
Kar lastiği bulunan binek araçların geçişine ise kontrollü olarak izin veriliyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel