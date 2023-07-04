Göksun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Minibüsün devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Durdu Şişik yönetimindeki 46 F 1059 plakalı minibüs, Göksun Otogarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada tarım işçisi olduğu öğrenilen 13 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza, kavşaktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, minibüsün devrilme anı, çevredekilerin kaza yerine koşarak yaralıları araçtan çıkarması yer aldı.