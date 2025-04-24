Göksu Irmağı'ndan Düşen Cep Telefonu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'na düşen cep telefonu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'na düşen cep telefonu itfaiye ekiplerince çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Göksu Irmağı'na telefonunu düşüren kişi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu cep telefonunu bulunduğu yerden çıkardı.
Çıkarılan cep telefonu sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel