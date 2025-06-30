Göksu Deltası'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Silifke ilçesindeki koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda çıkan yangın, 7 saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın, arazinin bataklık olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zor koşullarda söndürüldü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta yangın çıktı. Yangın, 7 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin bataklık olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşanırken, alevlerin çevreye yayılmaması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürüldü. Ekipler, yangını 7 saatlik çalışma sonucu sabaha karşı kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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