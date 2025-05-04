Göksu Deltası'nda Yangın Çıktı, Kendiliğinden Söndü
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda sazlık alanda çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale zor oldu. Yangın kısa süre sonra kendiliğinden söndü.
Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası'nda çıkan yangın söndü.
Deltadaki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazinin bataklık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, kendiliğinden söndü.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel