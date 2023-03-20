Göksu'da çıkan yangına arazi şartları nedeniyle müdahale edilemiyor

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda akşam saatlerinde çıkan ve devam eden yangına, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemediği bildirildi.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda akşam saatlerinde çıkan ve devam eden yangına, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemediği bildirildi.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin, bataklık arazi nedeniyle müdahale edemediği öğrenildi. Sazlık bölgedeki yangın devam ediyor.