Gökova Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen - Haberler

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Gökova Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı - Aykut Kurt - Güncel
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Gökova Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen Mavi yolculuğun en önemli noktalarından dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde son aylarda artan sıkça görülen yunus balıkları vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Gökova Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

MUĞLA - Mavi yolculuğun en önemli noktalarından dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde son aylarda artan sıkça görülen yunus balıkları vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Gökova Körfezi'nin iç kesimlerine kadar avlanmaya gelen yunus balıkları körfezde seyreden teknelere de eşlik ediyor. Küçük teknelerle Gökova Körfezi'nde tura çıkan vatandaşların teknelerine eşlik eden yunus balıkları sevimli hareketleri ile dikkat çekiyor.

Gökova Körfezi'nde tekneye eşlik eden erkek, dişi ve bir yavru yunus denizde tekne ile seyreden vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Uzun süre teknenin önünde tekne ile giden yetişkin yunuslar üstte, yavru yunus balığı anne ve babasının korumasında tekneye eşlik etti.

Menteşe ilçesine bağlı Akbük koyu ile Ula ilçesine bağlı Akyaka sahili açıklarında yunusların tekneye eşlik ettiği anlar tekne sahibi tarafından görüntülenirken, cep telefonu ile o anları görüntüleyen vatandaş, "Geliyon mu sen şirin şey, tamam yemeğe hadi tamam yeter bu kadar oyun" diye yunuslar ile sohbet etti.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Güncel

Gökova Güncel Haberler

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