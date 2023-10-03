Göknur, 80'ler ve 90'lar Türkçe popüler müziğiyle Kıbrıs'ta sahne aldı

Göknur, geniş bir repertuarla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki performansı ve danslarıyla alkış topladı.

Göknur, grek, 80'ler, 90'lar, Türkçe popüler müziğinin sevilen eserlerinden oluşan çok geniş bir repertuar ile konuklara seslendi.

İkibuçuk saat boyunca izleyicilere harika eğlenceli zamanlar yaşattı. Konuklar sahneye çıkıp sanatçı ile sirtaki yaptığı gecede, salonda ki herkes danslarıyla programa eşlik etti.

Göknur'un sahnede zembekiko yapması ise tüm salon ayakta alkışlar ile karşılandı uzun süre durmayan alkışlara sanatçı istek şarkıları söyleyerek teşekkür etti.

Sahnenin bitmesini izin vermek istemeyen konuklar, sanatçıya 2 kere bis yaptırdılar. Sahne sonrası misafirlerin isteklerini kırmayıp herbiri ile fotoğraf çektiren sanatçı bir sonraki sahnesinde buluşmak üzere konuklarıyla vedalaştı.