Gökkuşağına yıldırım çarptı, o anlar kayıt altına alındı
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ABD'nin Iowa eyaletinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı. Nadir rastlanan doğa olayı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Gökkuşağına yıldırım çarptı, o anlar kayıt altına alındı
MİNNESOTA - ABD'nin Iowa eyaletinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.
Iowa eyaletinde yer alan Manchester kentinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı. Nadir rastlanan doğa olayı 29 Temmuz'da meydana gelirken, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Iowa eyaletinde geçtiğimiz ayın sonundan bu yana fırtına ve hortumlar yaşanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel