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Gökhan Türkmen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserinde Sahne Aldı

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde hayranlarıyla buluştu. Türkmen, sevilen şarkılarını seslendirirken duygusal bir konuşma da yaptı.