Gökhan Türkmen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserinde Sahne Aldı
Şarkıcı Gökhan Türkmen, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde hayranlarıyla buluştu. Türkmen, sevilen şarkılarını seslendirirken duygusal bir konuşma da yaptı.
Şarkıcı, şarkı yazarı ve yapımcı Gökhan Türkmen, Poll Production tarafından düzenlenen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde sahne aldı.
Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelen Türkmen, konserde "Bitmesin", "Sen İstanbul'sun", "Ayıp Ettin" ve "Aşktır"ın bulunduğu sevilen parçalarını seslendirdi.
Sahnede kısa bir konuşma yapan sanatçı, duygusal ve aynı zamanda hareketli şarkılar kaleme aldığını söyledi.
Yaklaşık 2 saat süren ve yoğun ilginin görüldüğü konserde Türkmen, solo performansının yanı sıra İbrahim Erkal'ın seslendirdiği "Sevme" parçasını da yorumladı.
Kaynak: AA / Güncel