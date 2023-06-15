Gökhan Sarıarslan: Türkiye'den Avrupa'ya çok yıldız gidecek

Türkiye Süper Lig'ine birçok yıldız oyuncu gelirken, Avrupa'ya ülkemizden yeterli sayıda oyuncu transfer olmuyor. Bu bağlamda menajer Gökhan Sarıarslan, Türk oyuncuların Avrupa'ya daha çok tanıtılması ve oyuncu pazarlama konusunda yeni bir proje geliştirdi.

Bu proje ile, Türkiye'deki genç ve yetenekli oyuncuların yurt dışında tanınmasını sağlayan menajer Sarıaslan, kurmuş olduğu futbol akademisinde altyapıdaki oyuncuları geliştirip avrupa'ya pazarlıyor.

Türk kulüplerinin altyapılarına da dikkat çeken Sarıaslan, "Evet yurt dışından kariyerli ve yıldız oyuncuları ülkemize getiriyoruz fakat artık kendi ülkemizden de bu gibi yıldızlar yetiştirmemiz lazım. Altyapıya büyük yatırımlar yapmamız lazım. Avrupa ile Süper Lig'i kıyaslayamazsınız bile. Orada ikinci lig kulüplerinin bile inanılmaz altyapı tesisleri var. Çok geç olmadan, yönetimdeki büyük isimlerin önderliğinde Türk futbolu için artık gereken adımın atılması lazım" sözlerini sarf etti.

Sarıaslan ayrıca, genç futbolcuların psikolojik ve sosyal yönden desteklenmesi gerektiğini belirtirkeni "Futbol yetenekleri kadar karakter gelişimi de önemlidir. Kulüpler, oyuncuların mental ve sosyal becerilerini desteklemek ve sağlıklı bir ortam sağlamak için uzmanlarla işbirliği yapmalıdır" dedi.