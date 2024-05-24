Üye Girişi
Haberler

Gökhan Özen Harbiye'de Hayranlarıyla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk pop müziği şarkıcısı Gökhan Özen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez hayranlarıyla buluştu. Sanart organizasyonu tarafından düzenlenen konserde, Özen'e müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Özen, yeni şarkısı 'Sağım Solum Aşk' ile müzik listelerinde başarı elde ettiğini söyledi.

Türk pop müziği şarkıcısı Gökhan Özen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez hayranlarıyla buluştu.

Sanart organizasyonu tarafından düzenlenen konserde, Özen'e müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Sağım Solum Aşk" adlı yeni şarkısı ile müzik listelerinde başarı elde eden ünlü isim, konsere iki ayda hazırlandığını söyledi.

Kariyerinin başlarında, henüz 21 yaşındayken Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermesi teklifi aldığını aktaran Özen, kazancının hepsini organizasyon şirketinin istemesi dolayısıyla teklifi kabul etmediğini belirterek, ilk kez Harbiye'de hayranlarının karşısına çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gökhan Özen neredeyse tüm biletleri tükenen konserde, eski ve yeni sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Gökhan Özen Müzik Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

 ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title