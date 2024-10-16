Gökhan Karakoç Edirne Baro Başkanlığına Yeniden Seçildi

Edirne Baro Başkanlığına yeniden seçilen Gökhan Karakoç mazbatasını aldı.

Edirne Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinde mazbata töreni düzenlendi.

Baro Yönetim Kurulu ve avukatlarla törene gelen Karakoç, 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Muhammet Korkmaz'dan mazbatasını aldı.

Karakoç, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devletleri ve milletleri ayakta tutan yegane mayanın adalet olduğunu söyledi.

Baroların yargıya olan güvenin artırılması noktasında çalışmalarını artırarak sürdürmesi gerektiğini belirten Karakoç, "Edirne Barosundaki ikici dönemimde tüm meslektaşlarımın sorunlarının çözümü noktasında ve toplumdaki adalete olan inancın güçlenmesi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Edirne Barosunun 50. Genel Kurulundan çıkan iradenin başta mesleğimize, meslektaşlarımıza, Edirne Barosuna ve tüm Türk hukuk camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.