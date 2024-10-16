Üye Girişi
Haberler

Gökhan Karakoç Edirne Baro Başkanlığına Yeniden Seçildi

Gökhan Karakoç Edirne Baro Başkanlığına Yeniden Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Baro Başkanlığına yeniden seçilen Gökhan Karakoç, mazbatasını törenle aldı. Adaletin önemini vurgulayan Karakoç, meslektaşlarının sorunlarını çözmek için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Edirne Baro Başkanlığına yeniden seçilen Gökhan Karakoç mazbatasını aldı.

Edirne Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinde mazbata töreni düzenlendi.

Baro Yönetim Kurulu ve avukatlarla törene gelen Karakoç, 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Muhammet Korkmaz'dan mazbatasını aldı.

Karakoç, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devletleri ve milletleri ayakta tutan yegane mayanın adalet olduğunu söyledi.

Baroların yargıya olan güvenin artırılması noktasında çalışmalarını artırarak sürdürmesi gerektiğini belirten Karakoç, "Edirne Barosundaki ikici dönemimde tüm meslektaşlarımın sorunlarının çözümü noktasında ve toplumdaki adalete olan inancın güçlenmesi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Edirne Barosunun 50. Genel Kurulundan çıkan iradenin başta mesleğimize, meslektaşlarımıza, Edirne Barosuna ve tüm Türk hukuk camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Yerel Haberler Politika Güncel edirne Hukuk Yaşam

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu

 Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
Vatandaşı böyle uyardı: Bölgedeki depremler devam edecek

Vatandaşı böyle uyardı: Bölgedeki depremler devam edecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas final bölümü ne zaman, saat kaçta? Taş Kağıt Makas final bölümü izle! ''İsrail tehlikesi üzerimize yaklaşıyor'' ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı ne zaman yaptı? 05 nerenin plakası? 05 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 16 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Barajlarda son durum nedir? Rojin Kabaiş'in babası ne dedi? Rojin'in babası kızının ölümüyle ilgili ne söyledi? 04 nerenin plakası? 04 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Şenol Sönmez ve Hadise sevgili mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.