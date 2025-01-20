Gökhan Günaydın'dan Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınması, siyasi zeminin daha da zehirlenmesinden başka hiçbir işe yaramaz. Bu yöntemlerle kazanan kimse olmamıştır, olmayacaktır" tepkisinde bulundu.