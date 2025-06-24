Gökhan Günaydın'dan Ekrem İmamoğlu'na Destek Mesajı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 23 Haziran 2019 seçiminin 6'ncı senesi dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı.

Günyadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimi Osmanlı tokadı atmaya, kimi mitil sermeye gelmişti... Demokrasi tokadı yiyip döndüler, sandığın tekmelenemeyeceğini anladılar. Yine öyle olacak. 23 Haziran 2019'un 6'ncı senesinde, Ekrem Başkan'a ve emek akıtan tüm yoldaşlara selam olsun. Demokrasi bayramı kutlu olsun!" ifadesini kullandı.