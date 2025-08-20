Gökhan Böcek Tutuklandı

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gökhan Böcek, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Emniyette 40 sayfa ifade veren Böcek, tüm soruları yanıtladı.

GÖKHAN BÖCEK TUTUKLANDI

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, dün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gökhan Böcek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Gökhan Böcek'in emniyette 40 sayfaya yakın ifade verdiği, kendisine yöneltilen soruların tamamını cevapladığı öğrenildi.

