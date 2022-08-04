Gökçen: "Kpss'nin İptal Edilmesi, İktidarın Bu Ülkeyi Yönetme Kapasitesinin Olmadığını Çok Net Göstermiştir" - Haberler

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Gökçen: "Kpss'nin İptal Edilmesi, İktidarın Bu Ülkeyi Yönetme Kapasitesinin Olmadığını Çok Net Göstermiştir"

Gökçen: 'Kpss'nin İptal Edilmesi, İktidarın Bu Ülkeyi Yönetme Kapasitesinin Olmadığını Çok Net Göstermiştir'

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) iptaline ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Milyonlarca genç, suçluların fotoğraf albümünde kimi bulacaklarını artık önceden tahmin ediyor. KPSS’nin iptal edilmesi, iktidarın bu ülkeyi yönetme kapasitesinin olmadığını çok net göstermiştir” dedi.

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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ( Kpss ) iptaline ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Milyonlarca genç, suçluların fotoğraf albümünde kimi bulacaklarını artık önceden tahmin ediyor. Kpss'nin iptal edilmesi, iktidarın bu ülkeyi yönetme kapasitesinin olmadığını çok net göstermiştir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kpss'nin iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gökçen açıklamasında şunları kaydetti:

"Milyonlarca gencin umudunu bağlayarak yıllarını ayırdığı KPSS hakkında ortaya çıkan şüphelerin tesadüf olmadığını ilk andan itibaren dile getirmiştik. KPSS'nin iptal edilmesi, iktidarın bu ülkeyi yönetme kapasitesinin olmadığını çok net göstermiştir.

Devletin büyüklüğünü diline dolayanlar, devletin kurumlarına ve kurumların güvenilirliğine en büyük zararı verdiler. Milyonlarca genç, artık bu anlayışla yönetilen hiçbir kuruma zerre güven duymuyor. Milyonlarca genç, suçluların fotoğraf albümünde kimi bulacaklarını artık önceden tahmin ediyor. ÖSYM tarafından yapılan bütün sınavlara gölge düşmüştür."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Gökçe Gökçen Gökçen KPSS Güncel Haberler

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