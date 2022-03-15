Gökçebey'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı
AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gökçebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu.
Program, sinevizyon gösterimi ile "Akif ve İstiklal Marşı" adlı tiyatro oyununun sergilenmesiyle sona erdi.
AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel