Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (4)

BOĞAZ HATTINDAKİ TÜM FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDUÇanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

BOĞAZ HATTINDAKİ TÜM FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Çanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,