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GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

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GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili olan lodos fırtınası nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi Gökçeada Bozcaada Güncel Haberler

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