Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Güncelleme:
Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, diğer güzergahlardaki ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
