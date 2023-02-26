Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Güncel Haberler

Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de etkili olan lodos nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale'de etkili olan lodos nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve 22.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00'de, Bozcaada'dan da Geyikli'ye saat 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 19.00'da seferler gerçekleştirilecek. Planlamadaki diğer feribot seferleri ise fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün de aynı nedenden dolayı seferler gerçekleştirilememişti.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Boğazı Çanakkale Bozcaada Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title