Gökçeada ve Bozcaada'da Seçmenler Sandık Başında

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Nüfusu 10 bin 348 olan Gökçeada'da 28 sandıkta kayıtlı 7 bin 764 seçmen, 3 bin 120 kişinin yaşadığı Bozcaada'da 8 sandıkta kayıtlı 2 bin 691 seçmen bulunuyor. Çanakkale il genelinde ise kurulan 1591 sandıkta 435 bin 877 seçmen, saat 17.00'ye kadar oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecek.