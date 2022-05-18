Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi - Haberler

Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasındaki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasındaki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 19.00 ve 22.30 seferlerinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
AA / Burak Akay - Güncel