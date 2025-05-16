Gökçeada'da Yağma Operasyonu: 9 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde polisin düzenlediği yağma operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Gökçeada'da nitelikli yağma suçuna ilişkin 15 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve 70 personelin katılımıyla önceki gün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.A, B.A, Ş.A, M.A, F.A, Ö.Ç, E.Ç, K.Ç ve F.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.Ç, T.A ve C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Gökçeada'da yağma suçu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 9 ev ve 8 araçta arama yapılmış, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.