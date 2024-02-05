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Gökçeada'da Sokak Köpekleri Tarım Alanlarına Saldırdı: 1 Koyun ve 10 Kuzu Öldü

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sokak köpeklerinin ağıla girip saldırdığı 1 koyun ile 10 kuzu öldü. Hayvan yetiştiricileri başıboş köpeklerin sorun olduğunu belirtti.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde sokak köpeklerinin ağıla girip saldırdığı 1 koyun ile 10 kuzu öldü.

Gökçeada'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Alaylı ile oğlu Kadir Alaylı'ya ait ağıldaki tescilli İmroz ırkı 1 koyun ile 10 kuzuya sokak köpekleri saldırdı. Ağıldaki 11 küçükbaş hayvanın tamamı öldü. Kadir Alaylı, babasının 50 yıldır çiftçilikle uğraştığını belirtip, "Dün sabah geldiğimizde kapısı kapalı olmasına rağmen ağılımıza giren sokak köpeklerinin hayvanlarımızı telef ettiğini gördük. Bu başıboş köpeklerimiz, şu anda Gökçeada'mızın sorunu. Gerçi şu anda ülkemizin de sorunu oldu" dedi.

Halil Alaylı ise "Akşam hayvanlarımı, tarlamdaki ağılıma kapatmıştım. Ertesi gün saat 07.30 sıralarında ağıla döndüğümde, hayvanlar telef olmuştu. Başıboş köpekler, adamızda her tarafa zarar veriyor. Bütün komşularımız da hayvancılık yapan arkadaşlarımız da bu başıboş köpeklerden şikayetçi" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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