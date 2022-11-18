GÖKÇEADA'DA OTLUK YANGINI
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ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde çıkan otluk yangını, kısa süre geniş alana yayıldı.
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde çıkan otluk yangını, kısa süre geniş alana yayıldı. İtfaiye ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Gökçeada ilçesinde Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 3 farklı noktada otluk yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel